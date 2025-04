Maximaler Druck für S3L

Leutershausen. Die Handballer von Saase3Leutershausen werfen im Saison-Endspurt alles in die Waagschale. Mit größtmöglicher Unterstützung aus dem Drittliga-Team will S3L Handball II den Abstieg aus der Regionalliga noch auf den letzten Metern abwenden. Um das zu schaffen, braucht die Mannschaft von Trainer Timo Baumann aus den Heimspielen gegen den direkten Konkurrenten TSV Blaustein am Samstag in der Heinrich-Beck-Halle, am 26. April gegen Ostfildern und beim Saisonfinale am 3. Mai in Heiningen noch drei eigene Siege. Damit würden die Hirschberger den Regionalligaverbleib aus eigener Kraft schaffen. Gelingt dies nicht, bedürfte es mehrfacher Patzer der Konkurrenten aus Blaustein (bei S3L und in Schwäbisch-Gmünd und daheim gegen Weinsberg) und MTG Wangen (in Söflingen und gegen Schutterwald).