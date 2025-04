S3L II hält die Hoffnung am Leben

Neuenbürg. Die Regionalliga-Handballer von Saase3Leuterhausen landeten in Neuenbürg einen hochverdienten 33:27-(17:12)-Sieg. Weil auch die direkten Konkurrenten im Kampf um den Ligaverbleib, MTG Wangen und TSV Blaustein, siegten, beträgt der Rückstand auf das rettende Ufer weiterhin einen Punkt. Am Samstag um 16.30 Uhr kommt der TSV Blaustein zum Abstiegskracher in die Heinrich-Beck-Halle, viel mehr Endspiel geht dann schon nicht mehr.