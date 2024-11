Die S3L lässt ihre Fans zittern

Am Ende waren alle versöhnt: Das Heimspiel der 3. Liga wurde gewonnen und in der zweiten Halbzeit blitzte immer wieder auf, wie viel Potenzial eigentlich in der Mannschaft der S3L steckt. Vor allem Yessine Meddeb und Fabian Schwarzer überzeugten durch schnelle und entschlossene Tore. 31:27 (16:16) – so lautete dann auch der Endstand.