Ein ganz bitterer S3L-Abstieg aus der Regionalliga

Heiningen. Es war die engste aller Entscheidungen: Die Regionalliga-Handballer von Saase3Leutershausen II steigen aufgrund des verlorene direkten Vergleichs punktgleich mit der MTG Wangen aus der Regionalliga ab. Hätte die Mannschaft von Trainer Timo Baumann in ihrem letzten Saisonspiel beim TSV Heiningen einen Punkt geholt, wäre es doch noch zu einem Happy End für S3L II gekommen. Der Tabellenletzte Schutterwald gewann zwar in Wangen und lieferte die Vorlage für S3L, doch die Bergsträßer liefen in Heiningen der gesamten Spielzeit einem Rückstand hinterher und verloren 31:34.