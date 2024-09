Die S3L ist Mundenheim in allen Belangen überlegen

Derbystimmung in der Heinrich-Beck-Halle, spannend wurde es für die 450 Zuschauer aber nicht. Gastgeber Saase3Leutershausen ließ den VTV Mundenheim beim 39:26 (22:13) in der 3. Handball-Liga nicht den Hauch einer Chance. „Nachdem ich den kämpferischen Auftritt der Mundenheimer gegen Hochdorf gesehen hatte, war ich mir nicht sicher, ob wir da dagegenhalten wollen. Die Mannschaft hat die Antwort gegeben“, sagte S3L-Trainer Thorsten Schmid. Mundenheims Trainer Steffen Schneider konnte nur gratulieren: „Ein absolut verdienter Sieg der S3L. Wir hatten gehofft, dass irgendwann die Tür für uns aufgeht und wir dann durchgehen können, wenn wir unser Ding durchziehen. Aber die Tür war von Anfang an zu.“