S3L braucht 41 Minuten Anlauf

Ja, die Trikots sind Gelb, die Wandbekleidung ist schwarz und die Roten Teufel von der Bergstraße sind passé. Aber die Handballfans in der Heinrich-Beck-Halle sind weiterhin da, wenn sie von ihrer Mannschaft gebraucht werden. Angetrieben vom Fanclub waren sie zur Stelle, als das Drittliga-Heimspiel am Samstagabend gegen den TuS 1882 Opladen in die entscheidende Phase ging. Bis zum 18:22 in der 41. Minute mussten die Unterstützer von Saase3Leutershausen leiden, dann zeigte die S3L, was wirklich in ihr steckt. Beim 32:29-(14:17)-Erfolg blitzten die spielerischen Möglichkeiten zwar immer nur phasenweise auf, doch dank einer sich steigernden Abwehr und dem ab der 35. Minute herausragende parierenden Adis Lacic im S3L-Tor feierten die Gastgeber einen verdienten Erfolg.