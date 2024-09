Kollektives Defensiversagen bei der S3L

42 Gegentore in einem Ligaspiel – das hat die Heinrich-Beck-Halle schon lange nicht mehr gesehen. Gab es das überhaupt schon einmal? Die Vereinsannalen der SG Leutershausen der letzten zwölf Jahre geben das nicht her. Im DHB-Pokal gegen den TBV Lemgo, im Freundschaftsspiel gegen die Rhein-Neckar Löwen und zuletzt ebenfalls im Pokalspiel gegen Hamm-Westfalen setzte es über 40. Aber in der Liga? Noch nicht. Bis zum Samstagabend. Da empfing Saase3Leutershausen die HG Saarlouis. Sicher ein ambitioniertes Team in der 3. Liga Süd-West. Aber absolut kein Grund, um ein Heimspiel mit 34:32 (14:20) aus der Hand zu geben.