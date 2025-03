S3L prallt am Spitzenreiter ab

Leutershausen. Warum die HSG Krefeld-Niederrhein an der Tabellenspitze der 3. Liga Süd-West steht und sich Chancen auf den Aufstieg in die 2. Handball-Bundesliga ausrechnet, davon überzeugten sich am Samstagabend 430 Zuschauer in der Heinrich Beck-Halle. Gastgeber Saase3Leutershausen hatte in Spiel 1 nach dem Rücktritt von Trainer Thorsten Schmid auf eine Überraschung gehofft. Vergebens.