Ein junger Trainer freut sich auf die "Top-Adresse S3L"

Hirschberg. Gegen die aktuellen Sportlichen Leiter Mark Wetzel und Thomas Zahn hat er in den Spielen der TGS Pforzheim gegen den TVG Großsachsen und die SG Leutershausen noch selbst gespielt. Jetzt machen sie gemeinsame Sache: Florian Taafel wird zur kommenden Saison neuer Trainer von Handball-Drittligist Saase3Leutershausen. Der 38-Jährige, 18 Jahre Spieler und zwei Jahre lang Trainer in der Goldstadt, wechselt an die Bergstraße. Gestern wurde er offiziell in der S3L-Geschäftsstelle präsentiert.