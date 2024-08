Das bunt gemischte S3L-Team verkauft sich teuer

Der Fanclub Rote Teufel hatte sich bereits eingetrommelt, übte sich in neuen Schlachtrufen: „Saase – Hause!“, „Sause!“ und auch „S3L!“. Es klang noch etwas ungewohnt, aber nicht weniger euphorisch. Das Handballteam Saase3Leutershausen hatte am Samstagabend seinen ersten Pflichtspielauftritt. Zwar startete der Drittligist mit einer 29:43 (12:23)-Niederlage im DHB-Pokal gegen das starke Zweitliga-Team des VfL Eintracht Hagen, doch das wollte niemand überbewertet wissen. Schließlich fehlten beim Gastgeber mit Torhüter Alexander Hübe, Goalgetter Yessine Meddeb, Spielmacher Max Preller & Co. insgesamt gleich acht Akteure des aktuellen Kaders verletzt.