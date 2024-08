Die S3L hat unglaubliches Verletzungspech

„Beim Ein- und Auswechseln kann ich keine Fehler machen.“ Thorsten Schmid, Trainer des Handballteams Saase3Leutershausen, nimmt die aktuelle Personallage beim Drittligisten mit Galgenhumor. Denn die Mannschaftsaufstellung für das erste Pflichtspiel im DHB-Pokal am Samstag um 20 Uhr gegen Zweitligist Eintracht Hagen stellt sich quasi von selbst. Acht der 18 Spieler in der Kaderliste sind verletzt – und das teilweise noch richtig lang. Ohne Unterstützung der zweiten Mannschaft und der Männer, die eigentlich in die Handball-Rente hatten einsteigen wollen, sähe es nicht gelb-rot, sondern schwarz aus für den Saisonstart.