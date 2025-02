Bittere Pleite von S3L II im Abstiegskampf

Großsachsen. Das tut richtig weh: Im so wichtigen direkten Duell im Kampf um den Verbleib in der Handball-Regionalliga war gestern Nachmittag in der Sachsenhalle alles gerichtet. Saase3Leutershausen II hatte mit Bastian Seitz, Simon Spilger und Leon Keller Verstärkung aus dem Drittliga-Team bekommen. Und dennoch sollte es für die Mannschaft von Trainer Timo Baumann nicht reichen. Am Ende stand ein bitteres 33:37 (16:14) gegen das bisherige Schlusslicht TSG Söflingen. Den Rückstand aufs rettende Ufer konnte S3L II nicht verkürzen. Er beträgt noch immer drei Punkte bei acht noch ausstehenden Spielen.