37 Gegentore und trotzdem ein Sieg für die S3L II

Foto: Philipp Reimer Fotografie

Doppelter Kraftakt: Am Samstag noch in der 3. Liga als Aushilfe aktiv, ackerte Tobias Schetters gestern beim so wichtigen Heimsieg der S3L II gegen die MTG Wangen durch. Im Saison-Endspurt steht er wie Simon Spilger der zweiten Mannschaft zur Verfügung.