Trainer Thorsten Schmid verlässt die S3L

Hirschberg. Riesenjubel bei der S3L: Der „Riese“ kommt zurück. Wie der Verein mitteilt, wird der genau 2 Meter 7 große Handballer in der Spielsaison 2025/26 wieder in der Heinrich Beck Halle in Hirschberg auf der Platte stehen. Derzeit spielt er beim Zweitligisten TV Großwallstadt. „Das ist ein Jackpot für uns“, freut sich Mark Wetzel, sportlicher Leiter der S3L. Er habe immer Kontakt zu dem Rückraumspieler gehalten. Der 28-Jährige sei ein großer Gewinn für die ganze Mannschaft und werde die Baustelle „halbrechts“, die durch den Abgang von Yessine Meddeb während der laufenden Runde und dem Abgang von Luca Mastrocola nach der Runde entsteht, schließen. Stefan Salger spielt seit langem in der zweiten Handball-Bundesliga, hat Erstliga-Erfahrung und bestritt 28 Spiele für die U-21 Nationalmannschaft. Von 2019 bis 2021 gehörte er dem Bundesligakader der MT Melsungen an.