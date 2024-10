S3L zeigt in Köln die gewünschte Reaktion

Mit dem 34:25 (14:10)- Auswärtssieg beim Longericher SC Köln hat Handball-Drittligist S3L am Samstagabend die bittere Heimniederlage gegen den HC Saarlouis wieder wettgemacht und zwei wichtige Punkte nach Hause geholt. „Wir sind gleich gut ins Spiel gekommen“, freute sich Trainer Thorsten Schmid. In der ersten Halbzeit habe man zwar den einen oder anderen Ball noch unnötig liegen gelassen, sei aber mit einem komfortablen Vorsprung nie in Gefahr geraten. Mit einer 14:10-Führung ging es bereits in die zweite Halbzeit – danach ging es aus Sicht der Bergsträßer immer besser voran.