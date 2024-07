S3L lädt zum besten Frauenhandballturnier der Region

Umzug in die Beck-Halle

Vor dem Saisonstart freut sich die Spielgemeinschaft auf ein hochkarätiges Vorbereitungsturnier am 24. August in der Heinrich-Beck-Halle. Vor dem Pokalspiel der S3L-Herren in der ersten DHB-Pokalrunde gegen Zweitligist Eintracht Hagen empfangen die S3L-Ladies zwischen 9.30 und 16.30 Uhr die Ketscher Kurpfalz Bären, den FSV Mainz 05, den Bergischen HC (jeweils aus der 2. Liga) sowie die Junior Flames aus Bensheim/Auerbach, die in der 3. Liga beheimatet sind. „Und wir mittendrin“, lacht Piffkowski, der sich riesig auf diesen außerordentlichen Härtetest freut. Ein solch hochklassig besetztes Handballturnier gab es in der Region schließlich noch nie. Die fünf Teams messen sich im Modus jeder gegen jeden.