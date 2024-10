Steffen Piffkowski macht Schluss

Steffen Piffkowksi, Trainer der Verbandsliga-Handballerinnen der S3L, wird sein Amt nach der Saison niederlegen. Vor anderthalb Jahren kam er zum Damenhandball noch Hirschberg und schrieb seitdem eine Erfolgsgeschichte. Sowohl die Damen 1 in der Verbandsliga als auch die Damen 2 in der Landesliga stehen mittlerweile jeweils an der Tabellenspitze. Im August hatte er noch ein Damenturnier veranstaltet, das aufgrund seiner hochkarätigen Besetzung seinesgleichens in der Region sucht. Trotzdem macht er Schluss.