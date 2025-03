Damenmannschaft der S3L landet Trainer-Coup

Hirschberg. Der slowakische Ex-Nationalspieler Peter Jano wird ab kommender Saison der neue Trainer der S3L-Frauen fest. Wie die Spielgemeinschaft in einer Pressemitteilung berichtet, werden die Verbandsliga-Handballerinnen bis zum Saisonende weiterhin von Zweitmannschaftstrainerin Lisa Stein betreut, möglicherweise greift der 53-jährige Slowake aber bereits während der Relegationsspiele bei den Damen I ein. In die Entscheidung für den ehemaligen Spieler des TSV Birkenau, der dort – wie auch beim TV Siedelsbrunn und der HSG Mannheim – bereits Frauenteams trainierte, aber auch Stationen wie Wald-Michelbach und Heddesheim in seiner Karriere vorzuweisen hat, war auch die Mannschaft miteinbezogen worden. Die soll im Gros auch 2025/26 zusammenbleiben. Neben den vielfältigen Erfahrungen als Trainer bestritt Jano auch knapp 60 Länderspiele für die slowakische Auswahl.