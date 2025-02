S3L: erst Tabellenführer, dann Trainerrauswurf

Großsachsen. Am Sonntag nach der Rückeroberung der Tabellenführung noch gut gelaunt in der Sporthalle, am Montagabend dann Rauswurf aus dem Amt: Steffen Piffkowski, Trainer von Frauenhandball-Verbandsligist Saase3Leutershausen, versteht die Welt nicht mehr. Ausgerechnet seine letzte Saison als Coach wird der Handball-Fachmann nicht mehr zu Ende bringen. „Ich wurde in 33 Jahren noch nie entlassen. Da ist es jetzt schon bitter, so gehen zu müssen“, sagte der 52-Jährige, der mit Frau und Sohn in Heddesheim lebt.