S3L-Frauen erobern die Verbandsligaspitze

St Leon-Rot. Die Verbandsliga-Handballerinnen der Spielgemeinschaft S3L sind wieder auf Kurs. Mit dem 31:22-(15:10)-Erfolg bei der HSG St. Leon/Reilingen II holte sich die Mannschaft von Trainer Steffen Piffkowski die Tabellenführung – der Vierkampf um die Meisterschaft geht bei gleich vier Team mit gleicher Verlustpunktzahl an der Spitze in die entscheidende Phase. Am Samstag um 20 Uhr wollen die S3L-Damen im Heimspiel gegen den TSV Handschuhsheim in der Sachsenhalle den ersten Platz bestätigen. Mit einer konzentrierten Leistung und einer starken zweiten Halbzeit holten die Gäste im Sportzentrum Harres am Sonntagmittag einen weiteren Sieg und setzten damit ihre Erfolgsserie fort.