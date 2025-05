S3L-Frauen verschaffen sich eine super Ausgangslage

Großsachsen. Am Samstag traten die Damen II von Saase3Leutershausen in der Sachsenhalle an, um im ersten von zwei Relegationsspielen, zum Verbleib in der Handball-Landesliga gegen die HSG Baar II zu bestehen. Der Endstand von 35:21 (21:9) sprach eine deutliche Sprache und zeigte eine souveräne Leistung der Heimmannschaft.