S3L lässt sich  beim Derbysieg nichts vormachen

Die Kräfte auf der Tribüne waren gebündelt. Die Handball-Spielgemeinschaft Saase3Leutershausen hatte auch die Fußballer der an der S3L beteiligten Vereine aus Lützelsachsen und Hohensachsen sowie den FV Leutershausen in die Heinrich-Beck-Halle geladen. Für Stimmung war also gesorgt und der gastgebende Handball-Drittligist lieferte: Gegen die TSG Haßloch stand am Ende ein 34:27-(18:13)-Erfolg einer in allen Belangen überlegen Bergsträßer Mannschaft.