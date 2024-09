Die Jungspunde der S3L hoffen auf Unterstützung

Wenn sich am Sonntagmorgen ab 11 Uhr auf dem Reisighof die große Handballfamilie der neuen Spielgemeinschaft Saase3Leutershausen vorstellt, wird auch das Herrenteam der S3L II nicht fehlen. Die ehemals als TVG Großsachsen fungierende Oberliga-Mannschaft startet in der nach der Fusion des Handball-Verbands Baden-Württemberg in Regionalliga Baden-Württemberg umbenannten Spielklasse am 14. September in die Saison. Beim Heimspiel wird der TV Bittenfeld II Gast in der Sachsenhalle sein. Und dabei wird die Fans eine nahezu komplette Mannschaft erwarten.