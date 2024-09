Ziel der S3L III: die Jungs bei der Stange halten

In den vergangenen drei Spielzeiten war der Verbleib in der Handball-Verbandsliga für die zweite Mannschaft des TVG Großsachsen schon ein Riesenerfolg. Jetzt, in der neuen Spielgemeinschaft Saase3Leutershausen, dürfte es noch schwieriger werden, dieses Unterfangen ein viertes Mal zu wiederholen. Das liegt nicht nur an der neuen Ligastruktur, die im Handballverband Baden-Württemberg dazu führt, dass nur die jeweiligen Spitzenteams in den namentlich gleichen Ligen der Saison 2025/26 gesetzt sein werden. Hauptproblem der jetzigen S3L III (ehemals TVG II) ist der extrem dünn besetzte Kader.