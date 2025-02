Die S3L-Aufstellung wird immer wilder

Großsachsen. Klaus Stein, einer der langjährigen Ordner in der Sachsenhalle, schüttelte nach dem Schlusspfiff den Kopf. Die Mannschaft bedankte sich artig bei den 220 Fans in der Sachsenhalle. Die applaudierten – nicht aufgrund des erneut ernüchternden Ergebnisses. Eher deshalb, weil sich S3L II in der Handball-Regionalliga an diesem Samstagabend mit dem Mut der Verzweiflung gegen den TSV Weinsberg gestemmt hatte. Beim 28:38 (11:18) vergeblich. Doch die Mannschaftsaufstellung lässt vermuten, warum die Gastgeber keine Chance hatten.