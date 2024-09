Zum Regionalligastart gleich eine Lehrstunde für die S3L II

Schon der TVG Großsachsen musste in den vergangenen Jahren um den Verbleib in Deutschlands vierter Liga beißen. Das wird sich auch in dieser Saison nicht ändern: Die zweite Mannschaft der zu dieser Runde neu gegründeten Saase3Leutershausen wird es schwer haben im Kampf um den Regionalligaverbleib. Zum Auftakt der Runde gab es eine deftige 27:42-Klatsche für die Gelb-Roten in der Sachsenhalle. Einen Einstand, den sich die Verantwortlichen sicher anders gewünscht hätten. „Es kommen auch wieder bessere Zeiten“, verabschiedete Hallensprecher Heiner Mayer die 150 Zuschauer nach dem Schlusspfiff der souveränen Schiedsrichter Baltz/Michels.