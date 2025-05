Der TSV Birkenau ist für S3L eine Nummer zu groß

Leutershausen. 21 Minuten lang hielt Gastgeber Saase3Leutershausen dem TSV Birkenau am Samstagnachmittag Stand. 9:8 führte der Drittletzte da gegen die mit zahlreichen Fans angereisten Falken. Dann stand die TSV-Defensive mit einem starken Torhüter Patrik Samardzic. Marco Jöst, Marvin Brock, Marian Kleis und Co drehten die Partie in der Beck-Halle zum 9:13- und 10:15-Pausenstand. Im zweiten Durchgang machte der Vizemeister mit einem souveränen Auftritt dann binnen zehn Minuten alles klar. Alexander Fickel setzte jetzt schöne Angriffsakzente und über 12:19 und 14:25 stellte der Vizemeister die Partie auf den 22:38-Endstand.