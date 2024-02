Tomislav Uremovic kehrt zum TSV Birkenau zurück

Trainer-Duo hört im Sommer auf

Gleichwohl sind Jöst und seine Mitstreiter im Vorstand froh, „eine wichtige Personalie“ frühzeitig entschieden zu haben. Nachdem das bisherige Trainer-Duo Felix Fath und Julius Schäfer bereits vor der Weihnachtspause bekannt gegeben hatte, das Traineramt aus beruflichen und zeitlichen Gründen in der nächsten Spielzeit nicht mehr ausüben zu können, sollte möglichst schnell ein „adäquater Ersatz“ her.

Zusage noch am gleichen Abend

„Dabei wurden von beiden Seiten die Wünsche, aber auch Probleme angesprochen.“ Und schon hier lag man offenbar auf einer Wellenlänge. Schließlich heißt es in der Pressemitteilung, die der Verein am Dienstag verschickte: „Im Laufe des Gesprächs stellte man sehr schnell fest, dass sich die Vorstellungen von beiden Seiten weitestgehend decken, und so gab Tomislav noch am gleichen Abend seine Zusage.“