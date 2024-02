Sauer für Baumann: Trainerwechsel bei Badenligist TSV Birkenau

Die sportliche Verantwortung in Birkenau hat mit sofortiger Wirkung der frühere TSV-Spieler Florian Sauer (Mitte) übernommen.

Neuland betritt Sauer mit seiner neuen Tätigkeit nicht – immer wieder hat er in der jüngeren Vergangenheit schon beim TSV ausgeholfen, wenn Not am Mann war. Als Spieler oder im Trainerteam.