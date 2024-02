Nächster Dämpfer für den TSV Birkenau

Zur Pause steht's noch 12:12

Vor allem Kreis, Brock und Jöst fanden in der ersten Halbzeit immer wieder den Weg durch die Friedrichsfelder Abwehr. Doch auch Urban am Kreis der Gastgeber wurde immer wieder in Szene gesetzt und erzielte vier seiner acht Treffer in der ersten Halbzeit. Kurz vor Pausenpfiff markierte Sauer per Siebenmeter das 12:12.