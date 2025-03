TSV Birkenau erarbeitet sich den Heimsieg hart

Birkenau. Der TSV Birkenau hatte am Ende die besseren Nerven und schlug den HSV Hockenheim in einem spannenden Spiel der Handball-Verbandsliga mit 31:30 (15:15). Die Gäste erwischten den besseren Start und legten, angeführt vom treffsicheren Willi Fink, auf 3:5 (10.) vor. Doch die Falken blieben dran und nutzten ein Überzahlspiel, um selbst mit 8:6 (15.) in Führung zu gehen. Die Gäste standen dem zunächst in nichts nach, eroberten mit einem Mann mehr beim 9:8 (21.) die Führung zurück. Als dann Philipp Schmitt auf die Strafbank musste, gelangen dann aber den Falken Ballgewinne, die sie in Kontern zum 10:9 (22.) verwerteten. So wechselte die Führung ständig hin und her. Nach dem 13:13 (26.) gelang den Rennstädtern dann fünf Sekunden vor dem Halbzeitpfiff die 15:14-Führung. Auszeit Birkenau, der Ball lief zu Jonas Böhm, der kurz vor Ertönen der Pausensirene den Ball zum Ausgleich in die Maschen wuchtete.