Weihnachten war zwar noch nicht, aber Geschenke gab es für die in den weihnachtlich beflockten Event-Trikots aufgelaufenen Handballer des TV Schriesheim trotzdem. In einem am Ende nicht mehr spannenden Derby setzte sich der Verbandsliga-Aufsteiger deutlich mit 37:23 (18:11) gegen den Nachbarn Saase3Leutershausen III durch.