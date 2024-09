Auch ohne Aufstieg soll es für die S3L der Titel sein

Große Ernüchterung und blankes Entsetzen: So beschreibt Steffen Piffkowski, Trainer der Handballerinnen der S3L-Handballerinnen in der Verbandsliga, die Reaktionen seiner Spielerinnen, dass ein Aufstieg in der Spielzeit 2024/2025 nicht möglich ist. „Den Mädels ist die Kinnlade runtergefallen, denn das Ziel war ganz klar, Meisterschaft und Aufstieg“, sagt Piffkowski, um gleich eine Kampfansage hinterherzuschicken: „Es ist egal, dass wir nicht aufsteigen können, wir wollen am Ende ganz oben stehen.“