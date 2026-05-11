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Tote bei Flugzeugabsturz in Namibia aus Region Heilbronn

Eine kleine Gruppe Touristen will Namibias berühmte rote Sanddünen besuchen. Die Reise mit dem Flugzeug endete für sie tödlich. Nun wird bestätigt: Sie kamen aus der Region Heilbronn.

Bei einem Flugzeugabsturz sterben vier Menschen. (Symbolbild) Foto: picture alliance / dpa
Bei einem Flugzeugabsturz sterben vier Menschen. (Symbolbild)

Windhuk (dpa/lsw) - Bei einem Flugzeugabsturz in Namibia kommen vier Deutsche ums Leben - mindestens drei von ihnen stammten aus der Region Heilbronn. Zu den Opfern gehören unter anderem die langjährige Geschäftsführerin der Dieter Schwarz Stiftung, Silke Lohmiller, sowie ihr Ehemann Richard und der gemeinsame Sohn Henry. Das teilte die Dieter Schwarz Stiftung mit. Zuvor hatte auch die «Heilbronner Stimme» berichtet. 

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Lohmiller war laut Stiftung mehr als vier Jahrzehnte für die Schwarz Unternehmensgruppe tätig, zu der Lidl und Kaufland zählen. 2015 wechselte sie in die Geschäftsführung der Dieter Schwarz Stiftung und verantwortete dort bis 2025 den Bereich Bildung. 

«Wir verlieren mit Silke Lohmiller eine herausragende Persönlichkeit und eine engagierte Gestalterin, die die Bildungslandschaft in unserer Region und auch bundesweit nachhaltig geprägt hat», sagte Reinhold R. Geilsdörfer, der Vorsitzende Geschäftsführer der Dieter Schwarz Stiftung in Heilbronn. 

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Deutsche wollten als Urlauber zur berühmten Düne

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Nach Angaben der Fluggesellschaft Desert Air kamen bei dem Absturz der kleinen Propellermaschine alle vier Insassen ums Leben. Nach Angaben des Auswärtigen Amtes war auch der Pilot Deutscher.

Die Touristen waren demnach am Sonntag mit einer Cessna 210 vom internationalen Flughafen der Hauptstadt Windhuk abgeflogen. Der Kleinflieger sollte demnach etwa eine Stunde später auf der privaten Landebahn einer Lodge in der Gegend Sossusvlei landen, erreichte aber nie sein Ziel. Das Wrack sei am Montagmorgen gefunden worden. Namibische Behörden hätten eine offizielle Untersuchung der Unfallursache eingeleitet, hieß es weiter.

Sossusvlei ist eines der bekanntesten Touristenziele in dem südwestafrikanischen Land, berühmt für seine roten Sanddünen, die zu den höchsten der Welt gehören.

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