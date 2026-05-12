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Trauer um Manager-Familie nach Flugzeugabsturz in Namibia

Ein geplanter Urlaub endet in einer Katastrophe: Drei Menschen aus der Region Heilbronn sterben beim Absturz eines kleinen Flugzeugs in Namibia. In ihrer Heimat werden sie gewürdigt.

Bei einem Flugzeugabsturz sterben vier Menschen. (Symbolbild) Foto: picture alliance / dpa
Bei einem Flugzeugabsturz sterben vier Menschen. (Symbolbild)

Windhuk (dpa) - Der Tod einer Familie von zwei früheren Top-Managern der Schwarz-Gruppe bei einem Flugzeugabsturz in Namibia hat in ihrer Heimat große Bestürzung ausgelöst. Die Nachricht aus Namibia habe in Bad Rappenau zu großer Trauer geführt, sagte Oberbürgermeister Sebastian Frei der Deutschen Presse-Agentur. «Die Familie war im Stadtleben präsent und sehr geschätzt.» Heilbronns Oberbürgermeister Harry Mergel sagte der «Heilbronner Stimme»: «Wir haben drei besondere und wunderbare Menschen verloren.»

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Neben Silke Lohmiller (61), Ex-Geschäftsführerin der Dieter-Schwarz-Stiftung, kamen nach Angaben der Schwarz Gruppe auch ihr Mann, der frühere Kaufland-Manager Richard Lohmiller (66), sowie ihr 19 Jahre alter Sohn ums Leben. Auch der deutsche Pilot starb bei dem Absturz.

Behörden untersuchen Absturz

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Die Deutschen waren am Sonntag als Touristen mit einer Cessna 210 vom internationalen Flughafen der namibischen Hauptstadt Windhuk abgeflogen. Der Kleinflieger sollte etwa eine Stunde später auf der privaten Landebahn einer Lodge in der Gegend Sossusvlei landen, erreichte aber nie sein Ziel. Das Wrack sei am Montagmorgen gefunden worden. Namibische Behörden hätten eine offizielle Untersuchung der Unfallursache eingeleitet, hieß es.

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Nach Flugzeugabsturz: Trauer um Familie aus Bad Rappenau
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