Tote Fische in der Ach entdeckt – Probe soll Ursache klären
Ein Angler entdeckt etwa 50 tote Bachforellen im Fluss. Nach ersten Einschätzungen könnte das Wetter eine Rolle gespielt haben. Gewässerproben sollen helfen, die Ursache zu klären.
Blaubeuren (dpa/lsw) - Rund 50 Bachforellen sind in der Ach bei Blaubeuren-Weiler (Alb-Donau-Kreis) tot im Fluss gefunden worden. Gründe seien nach ersten Einschätzungen der niedrige Wasserstand während der Hitze der vergangenen Woche sowie ein Starkregen vor wenigen Tagen, teilte die Polizei mit. Der Regen habe Schlamm und abgestorbene Pflanzen aufgewirbelt. Dies ist den Angaben nach die Ursache für einen aktuell zu geringen Sauerstoffgehalt im Wasser.
Ein Angler hatte die toten Fische am Samstagabend der Polizei gemeldet. Die Tiere waren demnach auf einer Strecke von einem Kilometer verteilt. Eine Mitarbeiterin des Landratsamtes entnahm Gewässerproben. Die Proben werden im Labor untersucht, um die Ursache abschließend zu klären.