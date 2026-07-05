Tote Fische in der Ach entdeckt – Probe soll Ursache klären

Blaubeuren (dpa/lsw) - Rund 50 Bachforellen sind in der Ach bei Blaubeuren-Weiler (Alb-Donau-Kreis) tot im Fluss gefunden worden. Gründe seien nach ersten Einschätzungen der niedrige Wasserstand während der Hitze der vergangenen Woche sowie ein Starkregen vor wenigen Tagen, teilte die Polizei mit. Der Regen habe Schlamm und abgestorbene Pflanzen aufgewirbelt. Dies ist den Angaben nach die Ursache für einen aktuell zu geringen Sauerstoffgehalt im Wasser.