Tote Französin in Offenburg: Mann vorläufig festgenommen

Offenburg (dpa) - Im Fall der im badischen Offenburg getöteten Frau hat die Polizei einen möglichen Tatverdächtigen vorläufig festgenommen. Es handelt sich um einen 42 Jahre alten Deutschen, der am Nachmittag in seiner Wohnung in der Offenburger Weststadt durch Spezialkräfte festgesetzt wurde. Ob der Tatverdächtige mit der toten Frau in Verbindung steht, sei nun Gegenstand weiterer Recherchen, teilte die Polizei mit. Das 37 Jahre alte Opfer stammt aus Frankreich. Die Psychotherapeutin war am Dienstagabend auf dem Heimweg, als sich der Angriff ereignete. Eine Zeugin hatte die schwer verletzte Frau im Bahnhofsviertel entdeckt und die Polizei alarmiert. Trotz Erster Hilfe erlag die Frau ihren schweren Verletzungen.