Polizeieinsatz in Mannheimer Wohngebiet

Mannheim (dpa/lsw) - Nach dem mutmaßlichen Angriff auf eine Frau läuft in einem Mannheimer Wohngebiet ein größerer Einsatz. Spezialkräfte des Polizeipräsidiums Einsatz, viele weitere Polizisten und Rettungsdienst seien im Einsatz, die Örtlichkeit sei weiträumig abgesperrt, teilte die Polizei mit. Ein Mann soll am Morgen eine 63-jährige Frau angegriffen und verletzt haben. Nach ersten Polizeierkenntnissen handelte es sich um eine Auseinandersetzung innerhalb der Familie. Die Frau kam ins Krankenhaus. Der Mann soll sich nahe dem Erholungsgebiet Waldpark auf ein Grundstück begeben haben und sich nun in einem Haus aufhalten. Details teilte die Polizei zunächst nicht mit.