Verdächtiger gefasst nach Schüssen in Rüsselsheim

Rüsselsheim (dpa/lhe) - Nach den tödlichen Schüssen auf einen Mann in Rüsselsheim ist ein Verdächtiger gefasst worden. Spezialkräfte der schwedischen Polizei hätten den 40-Jährigen bereits am 23. Mai in dem Ort Norsberg nahe der Hauptstadt Stockholm festgenommen, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwoch mit. Der Mann soll am Morgen des 22. April in Rüsselsheim auf einen 45-Jährigen geschossen haben. Das Opfer starb wenige Tage später im Krankenhaus an den schweren Verletzungen.