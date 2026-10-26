Feuer

Tote Person in ausgebranntem Wohnwagen gefunden

Gegen 2.00 Uhr nachts brennt ein Wohnwagen in Kassel aus. Eine Leiche wird gefunden. Noch sind viele Fragen offen.

Der Wohnwagen wurde von den Flammen zerstört, wie die Polizei mitteilte. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa
Der Wohnwagen wurde von den Flammen zerstört, wie die Polizei mitteilte. (Symbolbild)

Kassel (dpa/lhe) - In einem ausgebrannten Wohnwagen in Kassel ist eine tote Person gefunden worden. Eine weitere Person erlitt schwere Verletzungen, wie die Polizei in Kassel mitteilte. Sie wurde nach Angaben der Stadt von der Feuerwehr, die mit acht Einsatzwagen angerückt war, aus dem Wohnwagen gerettet. 

Warum das Feuer in der Nacht in dem Wohnwagen im Stadtteil Bettenhausen ausbrach, was zunächst noch unklar - genau wie Details zu den Opfern. Der Wohnwagen brannte den Angaben zufolge aus. Die Polizei ermittelt.

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