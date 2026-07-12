In Kleingarten

Tote Person nach Brand in Frankfurter Gartenhütte entdeckt

Bei Löscharbeiten in einer Kleingartenanlage wird eine tote Person aufgefunden. Die Hintergründe des Vorfalls sind noch unklar.

Die Einsatzkräfte fanden eine leblose Person. (Symbolbild) Foto: Hannes P Albert/dpa
Die Einsatzkräfte fanden eine leblose Person. (Symbolbild)

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Nach einem Brand in einer Gartenhütte im Frankfurter Stadtteil Griesheim hat die Feuerwehr eine leblose Person gefunden. Wie die Polizei mitteilte, geriet die Hütte am Samstagabend gegen 21.50 Uhr in einer Kleingartenanlage im Bereich der Mainzer Landstraße in Vollbrand. Die Feuerwehr löschte das Feuer und fand bei den Löscharbeiten die leblose Person. Für sie kam jede Hilfe zu spät. Die Kriminalpolizei ermittelt nun zur Identität der Person sowie zur Ursache des Brandes.

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