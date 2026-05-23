Kleingartenanlage

Brand in Hütte reißt Pächter aus dem Schlaf

Die Kleingärtner können in Bad Camberg trotz des Feuers mit ihren Hunden unverletzt verlassen. Die Flammen greifen auf die Nachbarparzelle über.

Der Löscheinsatz gestaltete sich schwierig. (Symbolbild) Foto: Jens Büttner/dpa
Der Löscheinsatz gestaltete sich schwierig. (Symbolbild)

Bad Camberg (dpa/lhe) - In einer Kleingartenanlage in Bad Camberg (Kreis Limburg-Weilburg) hat eine bewohnte Gartenhütte gebrannt. Die Pächter seien am Samstagmorgen durch laut knackendes Holz aus dem Schlaf gerissen worden, berichtete die Polizei. «Trotz des fortgeschrittenen Brandes, konnten die Personen die Hütte mit ihren Hunden unverletzt verlassen», teilten die Beamten mit. 

Das Feuer griff auf die Hütte des benachbarten Gartengrundstücks über. Die Löscharbeiten seien «sehr umfangreich und zeitlich intensiv» gewesen. Zur Brandursache konnten zunächst keine Angaben gemacht werden. Ersten Erkenntnissen zufolge gibt es derzeit keine Hinweise auf strafbare Handlungen. Die Höhe des Sachschadens liegt bei mindestens 25.000 Euro. Die Kriminalpolizei Limburg ermittelt.

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