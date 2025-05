Tote Tiere in Regentonne sind vier Katzen

Heilbronn (dpa/lsw) - Bei den auf einem Schulgelände in Heilbronn in einer Regentonne entdeckten toten Tieren handelt es sich aller Wahrscheinlichkeit nach um vier Katzen. Ob sie in der Tonne ertranken oder vorher schon tot waren, sei nicht zu ermitteln, wie ein Polizeisprecher erläuterte. Dafür seien die Tierkadaver zu stark verwest gewesen.