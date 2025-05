Heilbronn (dpa/lsw) - Auf einem Schulgelände in Heilbronn sind mehrere tote Tiere in einer Regentonne gefunden worden. Die Tierkadaver seien fortgeschritten verwest, teilte die Polizei mit. Es sei deshalb bisher nicht möglich zu sagen, um welche Tiere es sich handelt. Die Kadaver wären in etwa so groß wie Katzen und würden jetzt begutachtet, sagte ein Polizeisprecher.