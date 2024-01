Polizei findet neugeborenes Mädchen auf Schulgelände

Bielefeld (dpa) - Die Polizei hat am Samstag ein Neugeborenes auf einem Schulgelände in Bielefeld gefunden. Es bestehe Lebensgefahr bei dem Kind, teilten die Staatsanwaltschaft und Polizei Bielefeld am Samstag mit. Der Polizei lagen am Sonntag keine neuen Informationen zu dem Gesundheitszustand des Mädchens vor.