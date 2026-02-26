Kriminalität

Toter in Auto entdeckt – Hinweise auf Fremdverschulden

Ein Mann wird tot in einem Auto bei Neuenbürg entdeckt. Die Ermittler prüfen Hinweise auf Fremdverschulden. Was bisher bekannt ist.

Die Polizei ist am Tatort beschäftigt. Foto: Lucas Röhr/Pforzheimer Zeitung/dpa
Die Polizei ist am Tatort beschäftigt.

Neuenbürg (dpa/lsw) - In einem abgestellten Auto in Neuenbürg bei Pforzheim ist ein toter Mann gefunden worden. Es gebe Anhaltspunkte für ein mögliches Fremdverschulden, sagte eine Polizeisprecherin. Ein Zeuge hatte den Toten den Angaben nach bereits am Mittwochmorgen in dem Fahrzeug entdeckt und die Polizei gerufen. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet, darunter die "Pforzheimer Zeitung". 

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Eine Festnahme habe es bisher nicht gegeben, wie die Polizei weiter mitteilte. Inzwischen sei eine Sonderkommission namens «Motor» aus mehreren Dutzend Beamtinnen und Beamten gegründet worden, um den Fall aufzuklären. 

Der tote Mann kommt Angaben der Polizei zufolge auch aus dem Enzkreis. Er soll nun obduziert werden - wann genau ist noch offen. Die Spurensicherung am Fundort sei bereits am Mittwoch abgeschlossen worden. Weitere Einzelheiten - etwa zu den Todesumständen und dem Zeitpunkt der möglichen Tat - nannten die Ermittler zunächst nicht.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Toter aus Auto obduziert – Verdacht erhärtet sich
Neuenbürg

Toter aus Auto obduziert – Verdacht erhärtet sich

Ein Zeuge entdeckt einen Toten im Auto, die Polizei vermutet ein Verbrechen. Wer kann der Sonderkommission «Motor» entscheidende Hinweise liefern? Die Suche nach einer Firma läuft.

27.02.2026

Toter nach Brand in Haus entdeckt
Dettingen an der Erms

Toter nach Brand in Haus entdeckt

Eine Nachbarin sorgt sich, entdeckt Rauch – und ruft die Feuerwehr. Für den Bewohner kommt dennoch jede Hilfe zu spät.

05.12.2025

Unbekannter Toter auf Hochsitz – Polizei bittet um Hinweise
Keine Hinweise auf Verbrechen

Unbekannter Toter auf Hochsitz – Polizei bittet um Hinweise

Spaziergänger finden auf einem Hochsitz einen unbekannten Toten. Die Polizei bittet um Hinweise zur Identität – trotz bundesweiter Ermittlungen gibt es bislang keine Spur.

06.11.2025

Lampertheim: Toter in Keller entdeckt – Spurensicherung im Einsatz
Blaulicht-Ticker

Lampertheim: Toter in Keller entdeckt – Spurensicherung im Einsatz

Zeugen haben in Lampertheim einen leblosen Mann in einem Keller gefunden. Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln, ein Fremdverschulden kann nicht ausgeschlossen werden.

27.10.2025

Toter 19-Jähriger in Bobenheim-Roxheim: Keine Hinweise auf Fremdverschulden
Soziale Medien

Toter 19-Jähriger in Bobenheim-Roxheim: Keine Hinweise auf Fremdverschulden

(Update: 10.11.23, 13.10 Uhr) Nachdem ein junger Mann in Bobenheim-Roxheim tot neben einem Gleisbett gefunden wurde, veröffentlicht die Polizei erste Erkenntnisse aus dem Obduktionsbericht.

10.11.2023