Toter in Auto entdeckt – Hinweise auf Fremdverschulden
Ein Mann wird tot in einem Auto bei Neuenbürg entdeckt. Die Ermittler prüfen Hinweise auf Fremdverschulden. Was bisher bekannt ist.
Neuenbürg (dpa/lsw) - In einem abgestellten Auto in Neuenbürg bei Pforzheim ist ein toter Mann gefunden worden. Es gebe Anhaltspunkte für ein mögliches Fremdverschulden, sagte eine Polizeisprecherin. Ein Zeuge hatte den Toten den Angaben nach bereits am Mittwochmorgen in dem Fahrzeug entdeckt und die Polizei gerufen. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet, darunter die "Pforzheimer Zeitung".
Eine Festnahme habe es bisher nicht gegeben, wie die Polizei weiter mitteilte. Inzwischen sei eine Sonderkommission namens «Motor» aus mehreren Dutzend Beamtinnen und Beamten gegründet worden, um den Fall aufzuklären.
Der tote Mann kommt Angaben der Polizei zufolge auch aus dem Enzkreis. Er soll nun obduziert werden - wann genau ist noch offen. Die Spurensicherung am Fundort sei bereits am Mittwoch abgeschlossen worden. Weitere Einzelheiten - etwa zu den Todesumständen und dem Zeitpunkt der möglichen Tat - nannten die Ermittler zunächst nicht.