Große Betroffenheit nach dem tödlichen Unglück eines 19-Jährigen in Bobenheim-Roxheim

Was war passiert?

Am Samstagmorgen, 4. November, ist um 7.51 Uhr die Leiche eines 19-Jährigen neben einem Gleisbett im Bereich des Gewerbegebiets auf Höhe der Gutenbergstraße in Bobenheim-Roxheim gefunden worden. Das haben die Staatsanwaltschaft Frankenthal und die Polizei am Montagvormittag mitgeteilt. Sie gehen davon aus, dass der junge Mann von einem Zug erfasst und dabei tödlich verletzt wurde. Die Ermittlungen dauern an, wir haben berichtet.