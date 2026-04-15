Toter Mann in Wohnung: 20 Jahre alter Verdächtiger in U-Haft

Frankfurt/Main (dpa) - Nach dem Fund eines toten 46 Jahre alten Mannes in einer Frankfurter Wohnung ist ein Tatverdächtiger festgenommen worden. Der 20 Jahre alte Mann aus dem Raum Wetzlar sei dem Haftrichter vorgeführt worden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Er sitze nun wegen des Verdachts auf Totschlag in Untersuchungshaft.

Am 31. März war der 46 Jahre alte Mann leblos in einer Wohnung in der Frankfurter Innenstadt gefunden worden. Wenige Tage später hieß es, der Mann habe mehrere Stich- und Schnittverletzungen erlitten. Jetzt teilte die Polizei mit, dass die Wohnung des Beschuldigten durchsucht wurde und dabei Beweismittel gefunden wurden. Weitere Details teilten die Behörden nicht mit.