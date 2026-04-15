Kriminalität

Toter Mann in Wohnung: 20 Jahre alter Verdächtiger in U-Haft

Ein 46 Jahre alter Mann wird tot in einer Wohnung gefunden. Rund zwei Wochen später berichtet die Polizei von einer Festnahme.

Der Mann ist in Untersuchungshaft. (Symbolbild) Foto: Daniel Karmann/dpa
Der Mann ist in Untersuchungshaft. (Symbolbild)

Frankfurt/Main (dpa) - Nach dem Fund eines toten 46 Jahre alten Mannes in einer Frankfurter Wohnung ist ein Tatverdächtiger festgenommen worden. Der 20 Jahre alte Mann aus dem Raum Wetzlar sei dem Haftrichter vorgeführt worden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Er sitze nun wegen des Verdachts auf Totschlag in Untersuchungshaft.

Am 31. März war der 46 Jahre alte Mann leblos in einer Wohnung in der Frankfurter Innenstadt gefunden worden. Wenige Tage später hieß es, der Mann habe mehrere Stich- und Schnittverletzungen erlitten. Jetzt teilte die Polizei mit, dass die Wohnung des Beschuldigten durchsucht wurde und dabei Beweismittel gefunden wurden. Weitere Details teilten die Behörden nicht mit.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Tote Frau in Wohnung in Nidderau - Verdächtiger in U-Haft
Kriminalität

Tote Frau in Wohnung in Nidderau - Verdächtiger in U-Haft

Im März wird eine Frau tot in ihrer Wohnung gefunden. Nun ist ein Verdächtiger in U-Haft.

16.07.2025

Nach Leichenfund in Biblis: Tatverdächtiger in U-Haft
Gewaltverbrechen

Nach Leichenfund in Biblis: Tatverdächtiger in U-Haft

Angehörige finden einen 81-Jährigen tot in seiner Wohnung. Nach der Obduktion wird eine Mordkommission gegründet.

03.07.2025

Nach Leichenfund in Sindelfingen - Verdächtiger festgenommen
Verbrechen

Nach Leichenfund in Sindelfingen - Verdächtiger festgenommen

Monatelang galt eine 38-Jährige als vermisst, dann wurde ihre Leiche im Wald bei Sindelfingen entdeckt. Nun sitzt ein Tatverdächtiger in Haft - und es sind weiter viele Fragen offen.

26.06.2025

Toter in Wohnung in Konstanz: Verdächtiger in U-Haft
In Wohnung gefunden

Toter in Wohnung in Konstanz: Verdächtiger in U-Haft

Ein junger Mann wird tot in seiner Wohnung gefunden. Der Polizei ist nun ein Durchbruch bei den Ermittlungen gelungen.

10.02.2025

Kriminalität

Toter 14-Jähriger - Tatverdächtiger kommt vor Haftrichter

Nach dem Tod eines 14-Jährigen in Lohr am Main hat die Polizei einen Teenager unter Tatverdacht gefasst. Die Kripo versucht, die Hintergründe zu ermitteln.

09.09.2023