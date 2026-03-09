Frau in Rüsselsheim tot gefunden - Verdächtiger festgenommen
In Rüsselsheim wird eine 32-Jährige tot in einem Mehrfamilienhaus entdeckt. Die Polizei vermutet ein Verbrechen, ein 21-Jähriger steht unter Tatverdacht.
Rüsselsheim (dpa/lhe) - Nach dem Fund einer toten Frau in einer Wohnung in Rüsselsheim hat die Polizei einen 21-jährigen Mann als Tatverdächtigen festgenommen. Aufgrund der Gesamtumstände sowie der Situation, in der die 32-Jährige am Sonntagabend gefunden worden sei, könne ein Tötungsdelikt nicht ausgeschlossen werden, teilten die Staatsanwaltschaft Darmstadt und die Kriminalpolizei mit. Sie übernahmen die Ermittlungen.
Die Todesursache der Frau solle auf Antrag der Staatsanwaltschaft im Rahmen einer Obduktion geklärt werden. Weitere Details würden wegen der laufenden Ermittlungen derzeit nicht genannt.