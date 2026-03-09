Frau in Rüsselsheim tot gefunden - Verdächtiger festgenommen

Rüsselsheim (dpa/lhe) - Nach dem Fund einer toten Frau in einer Wohnung in Rüsselsheim hat die Polizei einen 21-jährigen Mann als Tatverdächtigen festgenommen. Aufgrund der Gesamtumstände sowie der Situation, in der die 32-Jährige am Sonntagabend gefunden worden sei, könne ein Tötungsdelikt nicht ausgeschlossen werden, teilten die Staatsanwaltschaft Darmstadt und die Kriminalpolizei mit. Sie übernahmen die Ermittlungen.