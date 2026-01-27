Toter Mensch nach Wohnhausbrand in Ringgau entdeckt
Nach einem nächtlichen Wohnhausbrand im Werra-Meißner-Kreis haben Einsatzkräfte eine Leiche gefunden. Die Identität ist laut Polizei noch unklar, die Ermittlungen laufen.
Ringgau/Eschwege (dpa/lhe) - Nach einem Brand eines Wohnhauses in Ringgau (Werra-Meißner-Kreis) ist ein Mensch tot gefunden worden. Wie die Polizei mitteilte, steht die Identifizierung noch aus. In dem Haus seien ein 69-Jähriger sowie eine 64-Jährige amtlich als Bewohner gemeldet, hieß es.
Das Feuer im Ortsteil Datterode brach den Angaben zufolge in der Nacht aus. Es sei bis in die frühen Morgenstunden bekämpft worden. Der Dachstuhl und die komplette obere Etage brannten laut Polizei aus. Bei einer ersten Nachschau der Einsatzkräfte im Haus wurde demnach die Leiche im oberen Geschoss gefunden. Aussagen zur Brandursache oder zu weiteren Bewohnern des Hauses machten die Ermittler zunächst nicht. Die Kriminalpolizei ermittelt.